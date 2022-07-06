В центре Уфы появится взлётная полоса

Сообщается, что взлётная полоса наряду с другими объектами благоустройства, в числе которых обновлённая пешеходная зона, площадки для занятий спортом, уличные кафе со стритфудом и многое другое, появится в Уфе уже к сентябрю текущего года. Мероприятия по благоустройству проходят в рамках подготовки к празднованию 450-летия города и столетия со дня рождения знаменитого башкирского лётчика Мусы Гареева, имя которого носит сквер, расположенный на бульваре.