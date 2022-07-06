В каких мечетях Уфы пройдут праздничные богослужения в честь Курбан-байрама 9 июля

В Уфе девятого июля состоится празднование мусульманского праздника Курбан-байрам. В честь мусульманского праздника в уфимских мечетях пройдёт намаз. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным пресс-службы, своё участие подтвердили пять мечетей — «Мадина», «Асия», Шакшинская мечеть из Калининского района, «Фаляк» — Орджоникидзевский район и «Фатиха» — Октябрьский район (550 голов МРС). Кроме того, заявки на участие подали 9 фермеров, которые привезут 630 голов МРС.
Также в связи с празднования Курбан-байрама выходными днями в республике объявлены 9, 10 и 11 июля. В ведомстве уточняют, что Курбан-байрам, день празднования которого в республике признан нерабочим, в этом году выпал на субботу — 9 июля. В связи с этим он будет перенесён на понедельник — 11 июля.
Также ранее Mkset рассказывал, где уфимцы смогут провести обряд жертвоприношения в честь праздника Курбан-байрам. В этом году для мусульман Уфы было предусмотрено сразу две площадки, подробнее о которых Mkset рассказывал здесь.