Обряд жертвоприношения на Курбан-Байрам пройдёт на двух площадках в Уфе

Обряд жертвоприношения на Курбан-Байрам пройдёт на двух площадках в Уфе
Обряд жертвоприношения на Курбан-Байрам пройдёт на двух площадках в Уфе
Сегодня, 15:03ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
О том, где пройдут обряды жертвоприношения в честь мусульманского праздника рассказали в городской администрации

В этом году мусульмане Уфы смогут совершить обряд жертвоприношения по случаю великого исламского праздника Курбан-Байрама двух городских площадках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, первой локацией для проведения церемониальных обрядов станет северный автовокзал. Второй — торговый центр «Караван» в посёлке Зинино.

Сообщается, что на данных площадках будут располагаться морозильные камеры для хранения мяса принесённых в жертву животных. В дальнейшем по исламской традиции это мясо будет передано нуждающимся.

Напомним, ранее Mkset рассказывал о группе мусульман из республики, намеревавшихся ещё в 2018 году совершить священное в Исламе паломничество в Мекку. Однако этого так и не произошло ни в 2018 году, ни многими годами позднее. О том, как несколько десятков мусульман из Башкирии отдали сотни тысяч рублей лишенному аккредитации туроператору, Mkset рассказывал здесь.

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