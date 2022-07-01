Обряд жертвоприношения на Курбан-Байрам пройдёт на двух площадках в Уфе

Напомним, ранее Mkset рассказывал о группе мусульман из республики, намеревавшихся ещё в 2018 году совершить священное в Исламе паломничество в Мекку. Однако этого так и не произошло ни в 2018 году, ни многими годами позднее. О том, как несколько десятков мусульман из Башкирии отдали сотни тысяч рублей лишенному аккредитации туроператору, Mkset рассказывал здесь.