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В Башкирии замглавы района выписывал премии самому себе

6 июля 13:45
Фото: 1MI
В отношение теперь уже бывшего замглавы Кушнаренковского района возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В Кушнаренковском районе заместитель главы администрации выписывал премии самому себе, за что и предстанет перед судом.

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, без ведома главы муниципалитета экс-чиновник выписывал себе денежные премии с января 2015 по декабрь 2016 года на общую сумму в 420 тысяч рублей.

Так, вину мужчина признал, а для обеспечения возврата средств на транспортное средства бывшего заместителя был наложен арест. Тем временем уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что у председателя совета Шаранского района были найдены акции и ценные бумаги иностранных компаний, что идёт в разрез с Федеральным законом. Депутат сложил свои полномочия добровольно.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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