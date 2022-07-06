Активистка Рамиля Саитова выиграла суд у колонии в Башкирии

Адвокат скандально известной активистки Рамили Саитовой Гарифулла Яппаров на своей странице в соцсетях сообщил последние известия по делу его подзащитной Рамили Саитовой, которую в ноябре прошлого года за призывы к экстремизму приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Напомним, Саитова также была внесена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
Вчера, 5 июля в Стерлитамакском горсуде прошло четыре заседания по делу активистки, три из них были перенесены, а одну жалобу активистки суд все таки рассмотрел, причем вынес решение в ее пользу. Речь идет о жалобе активистки на руководство колонии поселения № 6 в Стерлитамаке. По мнению активистки, ее помещали в штрафной изолятор (ШИЗО - прим.ред.) без законных на то оснований, суд с этим согласился и взыскал в пользу активистки в общей сложности 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В сообщении защитника активистки Саитовой отмечается, что нарушения в колонии-поселении выявила прокуратура в ходе проверки по жалобе.