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Активистка Рамиля Саитова выиграла суд у колонии в Башкирии

6 июля 07:59
Фото: скриншот видео
О результатах четырех заседаний по делу активистки Рамили Саитовой сообщил ее адвокат Гарифулла Яппаров 5 июля.

Адвокат скандально известной активистки Рамили Саитовой Гарифулла Яппаров на своей странице в соцсетях сообщил последние известия по делу его подзащитной Рамили Саитовой, которую в ноябре прошлого года за призывы к экстремизму приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Напомним, Саитова также была внесена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

Вчера, 5 июля в Стерлитамакском горсуде прошло четыре заседания по делу активистки, три из них были перенесены, а одну жалобу активистки суд все таки рассмотрел, причем вынес решение в ее пользу. Речь идет о жалобе активистки на руководство колонии поселения № 6 в Стерлитамаке. По мнению активистки, ее помещали в штрафной изолятор (ШИЗО - прим.ред.) без законных на то оснований, суд с этим согласился и взыскал в пользу активистки в общей сложности 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В сообщении защитника активистки Саитовой отмечается, что нарушения в колонии-поселении выявила прокуратура в ходе проверки по жалобе.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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