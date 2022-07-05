В Уфе ветерану ВОВ 30 лет не могут починить протекающие стены

В Уфе 94-летнему ветерану ВОВ Николаю Артамонову 30 лет не могут починить протекающие стены. В дом на улице Мелеузовской мужчина заселился еще после перестройки, и почти сразу на стенах стали появляться разводы. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, ситуация обострилась в 2010 году, когда следы на стенах увеличились и стали течь. Теперь же дождливая погода оборачивается затопление соседей снизу.