В Башкирии заболеваемость мышиной лихорадкой увеличилась в 5 раз

Кроме того, глава ведомства отметила города и районы Башкирии, в которых неблагоприятный прогноз по заболеваемости в текущем году. Наиболее высокие показатели в Уфе и близлежащих районах, а в самом перечне присутствуют 25 муниципалитетов: Архангельский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Гафурийский, Давлекановский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Мишкинский, Нуримановский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Янаульский районы, а также города Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Салават и Стерлитамак.