Стало известно, кто спас семью с котом из пожара в особняке Шамовых в Уфе

Семью с котом из пожара в доме по улице Октябрьской революции, 53 в Уфе спасли сотрудники ГИБДД, которые раньше всех заметили дым. Правоохранители незамедлительно сообщили пожарным, а сами взялись за эвакуацию жильцов. 22-летнему жителю горевшего дома очень повезло, ведь в момент возгорания он спал, и неизвестно чем бы закончился пожар, если бы молодого мужчину не разбудили бдительные инспекторы.