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Стало известно, кто спас семью с котом из пожара в особняке Шамовых в Уфе

5 июля 12:04
Фото: фото из соцсетей
О том, что пожар из-за которого пришлось перекрывать улицу обошелся без жертв благодаря бдительности сотрудников, сообщили в ГИБДД Уфы 5 июня.

Семью с котом из пожара в доме по улице Октябрьской революции, 53 в Уфе спасли сотрудники ГИБДД, которые раньше всех заметили дым. Правоохранители незамедлительно сообщили пожарным, а сами взялись за эвакуацию жильцов. 22-летнему жителю горевшего дома очень повезло, ведь в момент возгорания он спал, и неизвестно чем бы закончился пожар, если бы молодого мужчину не разбудили бдительные инспекторы.

Известны и имена героев — это капитан полиции Егор Латыев и старший лейтенант Александр Володин. Именно благодаря им в пожаре никто не пострадал, двое мужчин и кот выбрались из горящего памятника архитектуры целыми и невредимыми.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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