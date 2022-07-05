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По Октябрьской революции в Уфе нет воды в 34 домах, Арбитражном суде, БГПУ и РОВД

5 июля 11:40
Фото: 1MI
Причина отсутствия холодной воды — утечка из колодца, пояснили в «Уфаводоканале» 5 июля.

Беда не приходит одна. Вчера, 4 июля по улице Октябрьской революции из-за пожара в историческом здании особняке Шамовых улица Октябрьской революции была перекрыта из-за тушения пожара, сегодня, 5 июля на этой же улице перекрыли воду по причине обнаружения утечки из колодца. Чтобы отремонтировать утечку по улице отключили водопровод диаметром 150 мм.

На время ремонта без воды останутся как дома в частном секторе, так и многоквартирные дома расположенные по улице. Полный список домов, где из-за аварии не будет холодной воды можно найти здесь.

Но неудобства связанные с отсутствием воды предстоят не только жителям, но и работникам, которые трудятся в ряде организаций, которые расположены по улице. Это Арбитражный суд, РОВД, один из корпусов БГПУ, автозаправочная станция «Башнефть» на пересечении улиц Воровского и Октябрьской революции, а также котельная № 19, реабилитационный центр и ООО «Евразия».

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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