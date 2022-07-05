Мэрию Уфы через суд обязали отреставрировать здание комплекса «Городской управы»

Уфимским властям и собственникам памятника архитектуры предстоит в течение трёх месяцев подготовить проект его реставрации. Также им будет необходимо провести историко-культурную экспертизу, на которую выделяется полгода. А сами же реставрационные мероприятия должны занимать не более полутора лет.