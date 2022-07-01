Роспотребнадзор отменил масочный режим в Башкирии и по всей России

Роспотребнадзор отменил масочный режим в Башкирии и по всей России
Роспотребнадзор отменил масочный режим в Башкирии и по всей России
Сегодня, 11:20Коронавирус COVID-19Азамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О снятии введённых ранее антиковидных ограничений сообщает Роспотребнадзор

Ограничения, введённые ранее на фоне пандемии коронавируса, в числе которых обязательное ношение масок в общественных местах, снимаются с сегодняшнего дня. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Как сообщают в ведомстве, причиной для снятия ограничения послужило многократное снижение показателей заболеваемости.

— В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии, — отметили в ведомстве.

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