mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 2,61 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

4 июля 16:52
Фото: pixabay.com
В Роспотребнадзоре сообщили о планах вакцинировать более 3 млн человек от клещевого энцефалита.

Как сообщает iz.ru, со ссылкой на информацию Роспотребнадзора, в лабораториях различных субъектов РФ уже исследовано свыше 275 000 клещей. При этом было отмечено, что число обращений граждан по поводу укусов клещей не превышает среднегодовой показатель. При этом зафиксированы единичные случаи заболеваний, передающихся клещами.

Напомним, 2 июля представитель Минздрава сообщил, что с начала года 17 человек погибли от заболеваний, развившихся после укуса клещей. Он подчеркнул, что после укуса следует немедленно обращаться к медикам.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48