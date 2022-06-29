Врач Кабычкин рассказал, какая обувь идеальна для офисных сотрудников в период жары

«Микротравмы кожи никто не отменял, — подчеркнул Кабычкин. — Вероятность инфицирования достаточно высока, поэтому просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком».