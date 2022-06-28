Великобритания вводит новые антироссийские санкции в области торговли

Главы МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба опубликовали совместное сообщение, в котором говорится о намерении Великобритании ввести новые санкции против России в области торговли. Их планируют ввести уже на этой неделе.