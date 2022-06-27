mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Руспродсоюзе сообщили о годовом росте стоимости риса

27 июня 12:45
Фото: piqsels.com
Зампредседателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов рассказал, что в Российской Федерации за год стоимость риса увеличилась свыше чем на 36 процентов, а оптовые расценки — более чем 67 процентов.

Издание NEWS.ru сообщает, что среди основных причин повышения стоимости риса в Российской Федерации эксперт назвал антироссийские санкции, которые были введены после начала военной спецоперации на Украине, а также высокий спрос на среди россиян, которые предпочитают эту крупу гречке.

Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов рассказал, что в мае прошлого года килограмм риса стоил 82,6 рубля, в мае текущего стоимость выросла до 112,7 рублей и продолжила рост: в июне показатель достиг 114,7 рубля.

Ранее врач Михаил Коновалов объяснил, что жители России скупают много гречки, так как она имеет богатый состав. В гречневой крупе содержатся витамины группы B, магний, марганец и аминокислоты, а также много клетчатки, полиненасыщенные кислоты и фосфолипиды.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48