В Руспродсоюзе сообщили о годовом росте стоимости риса

Издание NEWS.ru сообщает, что среди основных причин повышения стоимости риса в Российской Федерации эксперт назвал антироссийские санкции, которые были введены после начала военной спецоперации на Украине, а также высокий спрос на среди россиян, которые предпочитают эту крупу гречке.