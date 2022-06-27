В Руспродсоюзе сообщили о годовом росте стоимости риса

Издание NEWS.ru сообщает, что среди основных причин повышения стоимости риса в Российской Федерации эксперт назвал антироссийские санкции, которые были введены после начала военной спецоперации на Украине, а также высокий спрос на среди россиян, которые предпочитают эту крупу гречке.
Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов рассказал, что в мае прошлого года килограмм риса стоил 82,6 рубля, в мае текущего стоимость выросла до 112,7 рублей и продолжила рост: в июне показатель достиг 114,7 рубля.
Ранее врач Михаил Коновалов объяснил, что жители России скупают много гречки, так как она имеет богатый состав. В гречневой крупе содержатся витамины группы B, магний, марганец и аминокислоты, а также много клетчатки, полиненасыщенные кислоты и фосфолипиды.