В ЕС могут отказаться от права вето во внешнеполитических вопросах

Разговоры об отмене консенсуса начались после того, как из-за позиции Венгрии в ЕС затянулся процесс принятия шестого пакета санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 9 мая заявила, что Евросоюзу предстоит пересмотреть правило консенсуса.