Цифровизация государства вошла в «20 главных событий России за 20 лет»

Активно новые технологии применяет и промышленность. Так, с помощью беспилотных грузовиков идет перевозка грузов на территории Магнитогорского металлургического комбината. Об аналогичном проекте объявили на КамАЗе. В аграрном секторе умные дроны отслеживают, как растут посевы, ведут борьбу с вредителями и сорняками. На заводах за счет внедрения роботов проще и быстрее идет сборка, ими выполняется самая тяжелая и опасная работа.