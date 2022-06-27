Развитие Сочи после Олимпиады включили в список достижений России

После проведения Олимпиады Сочи благодаря новой инфраструктуре уходит от сезонности. Если раньше зимой жизнь в городе замирала, то теперь туристам есть где покататься на лыжах, посмотреть спортивные мероприятия. В межсезонье Сочи собирает зрителей на знаковые мероприятия, такие как «Формула-1», «Новая волна», «Кинотавр» и многие другие.