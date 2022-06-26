Токсичный груз: банки вводят ограничения и комиссии на операции с валютой

Так, за последние дни «Уралсиб» ввел комиссию в размере 5% на принятие валюты из сторонних банков. Банк «Тинькофф» ввел минимальный порог на исходящие свифт-переводы — вывести можно лишь от 20 тыс. долларов, запросы на меньшие суммы — отклоняют. Покупать валюту предлагается в обменниках, но проблема не только в невыгодном курсе, но и в том, что долларов нет.
Экономист Игорь Николаев предполагает, что в перспективе банки скорректируют свою позицию по уровню комиссий по валютным операциям. Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев считает, что попытки введения банковских комиссий за валютные счета необходимо пресекать, поскольку это нарушение: изменять условия договоров в одностороннем порядке недопустимо, и сделать это можно только с явного согласия клиента.
Эксперты по-разному оценивают возможность девалютизации. Одни считают, что процесс так или иначе будет идти, в ближайшее время — месяц, два — медленно, прогнозировать дальше — крайне проблематично, потому что ситуация меняется очень быстро. При этом подчеркивается, что нынешний курс в условиях ограничений не отражает истинную стоимость рубля, а значит до конца года он ослабнет.