Бояринцев считает, что Зиньковский входит в число лучших полузащитников РПЛ

Бывший хавбек «Спартака» Денис Бояринцев высказался о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан красно-белых. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2027 года. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на RT.
По мнению экс-футболиста, это удачный переход для московского клуба, так как Зиньковский входит в число лучших полузащитников РПЛ. Бояринцев считает, что Антон поможет «Спартаку» в борьбе за медали.
Ранее спортивный директор красно-белых Лука Каттани отметил, что трансфер был осуществлен на выгодных для «Спартака» финансовых условиях.
Напомним, что Зиньковский является воспитанником московского «Чертаново». К самарскому клубу он присоединился в 2019 году. В минувшем сезоне Антон провел 32 матча, отличился четырьмя забитыми мячами, а также отдал 11 ассистов.