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Бояринцев считает, что Зиньковский входит в число лучших полузащитников РПЛ

24 июня 16:32
Фото: pixabay.com
Накануне российский игрок перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».

Бывший хавбек «Спартака» Денис Бояринцев высказался о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан красно-белых. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2027 года. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на RT.

По мнению экс-футболиста, это удачный переход для московского клуба, так как Зиньковский входит в число лучших полузащитников РПЛ. Бояринцев считает, что Антон поможет «Спартаку» в борьбе за медали.

Ранее спортивный директор красно-белых Лука Каттани отметил, что трансфер был осуществлен на выгодных для «Спартака» финансовых условиях.

Напомним, что Зиньковский является воспитанником московского «Чертаново». К самарскому клубу он присоединился в 2019 году. В минувшем сезоне Антон провел 32 матча, отличился четырьмя забитыми мячами, а также отдал 11 ассистов.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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