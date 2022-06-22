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В Уфе перекроют участок улицы в центре города на четыре часа

22 июня 06:53
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ограничение на проезд транспорта продлится в течение нескольких часов, сообщают в пресс-службе городской мэрии

Сегодня в течение четырёх часов для проезд транспорта будет недоступен участок улицы Вокзальной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что ограничение, введённое на крайней левой полосе улицы Вокзальной на участке от ул. Карла Маркса до здания № 39 по ул. Вокзальной), продлится с 12:00 до 16:00. Ограничение накладывается в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби, который традиционно празднуется 22 июня.

Наряду с этим отмечается, что с 14:00 до 15:00. на данном участке под запретом будет движение грузовиков.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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