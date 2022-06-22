В центре Уфы до конца июля перекроют движение для автомоблистов

Ранее мы сообщали, что власти из-за работ по обновлению теплосетей и городских тепломагистралей закрыли до 30 июля участок улицы Гоголя от дома №39 до бизнес-центра "Капитал". Кроме того, улица Зинина также будет недоступна для автомобилистов, но уже с 27 июня и до 20 сентября.