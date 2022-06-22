В «20 главных событий России за 20 лет» вошла продовольственная безопасность

Российская продукция успешно поставляется в другие страны. К примеру, в 2020 году из собранных 93,2 миллиона тонн зерна РФ направила за рубеж 49 миллионов тонн зерна на сумму десять миллиардов долларов. При этом обеспеченность хлебом сохранилась на 155%. РФ поставляет продукты в 150 государств. Китайский рынок занимает 13% экспорта. Восточный сосед приобретает птицу и говядину. А в прошлом году Китай закупил на 170 миллионов долларов продукции.