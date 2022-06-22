ЦБ РФ зарегистрировал проспект ценных бумаг РЭО

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что в пайплайн проектов на этот год уже вошли 10 инициатив, на реализацию которых будет направлено около 20 миллиардов рублей. Роль якорного инвестора всей облигационной программы РЭО взял на себя Россельхозбанк, который с этой целью был докапитализирован правительством на 5 миллиардов рублей. При этом реализация новых проектов оператора вызывает стабильный интерес различных финансовых организаций, включая банки, негосударственные пенсионные фонды и пр. Кроме того, на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме РЭО подписал соглашение с банком «Открытие», который планирует приобрести облигации на 10 миллиардов рублей. По словам Буцаева, ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне ruA от «Эксперт РА».