Озеро в парке Кашкадан в Уфе покрылось зеленой тиной после четырех лет реконструкции

Напомним, работы по реконструкции парка в микрорайоне длились порядка четырёх лет. Наконец 12 июня состоялось техническое открытие парка. Тогда же на территории парка прошли масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Дню города. Уфимцы были приятно удивлены световым шоу фонтанов и концертом музыкальных коллективов «НА-НА» и «DaBro». О том, как выглядел обновленный парк за несколько дней до технического открытия Mkset рассказывал здесь.