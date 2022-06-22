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Озеро в парке Кашкадан в Уфе покрылось зеленой тиной после четырех лет реконструкции

22 июня 03:53
Фото: Азамат Нухов / Mkset.ru
Ситуацию с «цветением» озера в парке, техническое открытие которого состоялось в столице республики несколькими днями ранее, прокомментировали в мэрии Уфы

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что озеро Кашкадан в одноименном парке «зацвело». Корреспондент Mkset отправился в парк чтобы проверить, так ли это на самом деле.

Напомним, работы по реконструкции парка в микрорайоне длились порядка четырёх лет. Наконец 12 июня состоялось техническое открытие парка. Тогда же на территории парка прошли масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Дню города. Уфимцы были приятно удивлены световым шоу фонтанов и концертом музыкальных коллективов «НА-НА» и «DaBro». О том, как выглядел обновленный парк за несколько дней до технического открытия Mkset рассказывал здесь.

Однако спустя меньше недели после технического открытия парка знаменитое озеро Кашкадан «зацвело», покрывшись слоем ярко-зелёной тины. Mkset решил узнать, в чём причина цветения озера, которое ранее очистили и углубили. За комментарием по данной ситуации мы обратились в мэрию Уфы.

Фото: Mkset.ru

Как сообщают в пресс-службе уфимской мэрии, причин для беспокойств по поводу «зацветшего» озера нет, потому как «цветение» является естественным процессом для водоёмов со стоячей водой.

— Для беспокойства нет причины, вода в озере «Кашкадан» чистая. Цветение это обычный процесс биоценоза водного объекта со стоячей водой, — сообщают в пресс-службе городской мэрии.

Стоит отметить, что, несмотря на наличие в воде и на берегу тины и прочих водорослей, вода в озере действительно поражает своей чистотой, позволяя в деталях рассмотреть песчаное дно водоёма.

Фото: Mkset.ru

Наряду с этим в мэрии отмечают, что фонтан, функционирующий на территории парка, как раз выполняет функцию аэрации — очистки водоёма, отметив при этом, что в дальнейшие планы руководства входит запустить в озеро рыб, присутствие которых в водоёме также способствует поддержанию чистоты.

— Минимизировать данные процессы поможет аэрация воды для повышения содержания растворенного кислорода. Фонтан, который начал работать на озере, как раз выполняет не только эстетическую функцию, но и функцию аэрации. Добавим, что наполнение озера водой еще продолжается, в перспективе запланировано зарыбление озера, что в свою очередь улучшит экосистему водоема, — заявили в мэрии Уфы.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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