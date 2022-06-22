Озеро в парке Кашкадан в Уфе покрылось зеленой тиной после четырех лет реконструкции

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что озеро Кашкадан в одноименном парке «зацвело». Корреспондент Mkset отправился в парк чтобы проверить, так ли это на самом деле.
Напомним, работы по реконструкции парка в микрорайоне длились порядка четырёх лет. Наконец 12 июня состоялось техническое открытие парка. Тогда же на территории парка прошли масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Дню города. Уфимцы были приятно удивлены световым шоу фонтанов и концертом музыкальных коллективов «НА-НА» и «DaBro». О том, как выглядел обновленный парк за несколько дней до технического открытия Mkset рассказывал здесь.
Однако спустя меньше недели после технического открытия парка знаменитое озеро Кашкадан «зацвело», покрывшись слоем ярко-зелёной тины. Mkset решил узнать, в чём причина цветения озера, которое ранее очистили и углубили. За комментарием по данной ситуации мы обратились в мэрию Уфы.
Как сообщают в пресс-службе уфимской мэрии, причин для беспокойств по поводу «зацветшего» озера нет, потому как «цветение» является естественным процессом для водоёмов со стоячей водой.
— Для беспокойства нет причины, вода в озере «Кашкадан» чистая. Цветение это обычный процесс биоценоза водного объекта со стоячей водой, — сообщают в пресс-службе городской мэрии.
Стоит отметить, что, несмотря на наличие в воде и на берегу тины и прочих водорослей, вода в озере действительно поражает своей чистотой, позволяя в деталях рассмотреть песчаное дно водоёма.
Наряду с этим в мэрии отмечают, что фонтан, функционирующий на территории парка, как раз выполняет функцию аэрации — очистки водоёма, отметив при этом, что в дальнейшие планы руководства входит запустить в озеро рыб, присутствие которых в водоёме также способствует поддержанию чистоты.
— Минимизировать данные процессы поможет аэрация воды для повышения содержания растворенного кислорода. Фонтан, который начал работать на озере, как раз выполняет не только эстетическую функцию, но и функцию аэрации. Добавим, что наполнение озера водой еще продолжается, в перспективе запланировано зарыбление озера, что в свою очередь улучшит экосистему водоема, — заявили в мэрии Уфы.