ЕАБР планирует стать центром проектов ГЧП с целью устойчивого развития в ЕАЭС+

По словам Ильина, сейчас рынок зеленого, устойчивого инвестирования находится только на уровне становления в государствах ЕАЭС+. Чтобы развить этот рынок, нужны согласованные усилия всех сторон, которые в этом заинтересованы. Среди них институциональные и частные инвесторы, фондовые биржи и регулирующие органы.