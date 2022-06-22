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Банк «Траст» заключил соглашения о развитии своих компаний на ПМЭФ-2022

22 июня 16:01
Фото: pixabay.com
Партнером Петербургского международного экономического форума второй год подряд выступил банк непрофильных активов «Траст». В ходе форума официальные представители «Траст» подписали соглашения о сотрудничестве с правительством Башкортостана.

Также важные контракты были заключены руководством Объединенной вагонной компании (ОВК), которая находится под управлением банка «Траст».

Совместно реализовывать федеральные, региональные и отраслевые проекты в агропромышленном комплексе региона стороны будут на основании соглашения, заключенного председателем правления «Траста» Александром Соколовым и главой Реуспублики Башкортостана Радием Хабировым.

«Траст» управляет ГК «Русское Зерно Уфа» — крупнейшим агропромышленным холдингом республики. В группу входят предприятия по производству товарных яиц и мяса птицы, а также продукции глубокой переработки. У «Траста» уже есть проекты, реализуемые совместно с властями Башкирии. Речь идет строительстве локальных очистных сооружений.

ОВК, которой управляет «Траст», заключила соглашения о поставках вагонов предприятиям, работающим в горной и химической промышленности. Запланировано сотрудничество с Уральским горнопромышленным холдингом и компанией «Уралхим». Общая сумма подписанных трехлетних контрактов составила 20 миллиардов рублей. На протяжении этого времени ОВК поставит заказчикам около 6,5 тысячи вагонов, в частности, хопперов для транспортировки угля и минеральных удобрений.

«В текущей экономической ситуации, при том количестве новых вызовов, с которыми мы все столкнулись, ПМЭФ — востребованная площадка для поиска партнеров для синергии, — заявил председатель правления „Траста“ Александр Соколов. — Мы заключили важные для развития наших предприятий соглашения, которые принесут прибыль и повысят их инвестиционную привлекательность для потенциальных покупателей».

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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