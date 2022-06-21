Финалистами конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» стали 11 компаний

Основными критериями отбора лучших работ всегда были стоимость предлагаемых продуктов и скорость решения задач. Однако в этом году, по словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, ситуация изменилась. Она отметила, что сейчас банки преодолевают период неопределенности, испытывают трудности со ставками, многие банки, которые подпали под санкции, объективно по многим цифровым сервисам вынуждены были изменить свои программы.