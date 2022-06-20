В список «20 главных событий России за 20 лет» вошел чемпионат мира по футболу-2018

После ЧМ 2018 года в Российской Федерации остались суперсовременные спортивные стадионы. В общей сложности для проведения этого события было построено семь новых арен: в Волгограде, Екатеринбурге (масштабная реконструкция), Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Объекты передали регионам, после чего на их базе начали развивать спортивную инфраструктуру. К примеру, в Нижнем Новгороде вокруг стадиона появился целый спортивный городок: тут открыли центр единоборств, разместились федерации настольного тенниса и шахмат. Кроме этого, на данной площадке предложили открыть центр реабилитации спортсменов, а также граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья.