Семья из Башкирии пыталась продать своего ребенка в соцсетях

Сообщается, что семейная пара систематически игнорирует выполнение родительских обязанностей, не проявляя заинтересованности в том, чтобы содержать детей в надлежащих условиях. Отдельно отмечается, нездоровый образ жизни родителей. Так, оба родителя, не стесняясь, употребляли спиртные напитки в присутствии несовершеннолетних. Более того, дети стали свидетелями наркотической передозировки своего отца. Отмечается также и разгульный образ жизни, который ведет мать семейства — женщина могла пропасть из дома на несколько суток.