Жительница Башкирии морила голодом шестимесячного ребенка в холодном доме

В межрайонной прокуратуре города Учалы утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как сообщалось ранее, женщина вместо ухода за шестимесячным ребенком распивала алкогольные напитки Более того женщина не кормила ребенка, что привело к возникновению у ребенка дефицита массы тела I степени. Отмечается также, что ребенок содержался в условиях антисанитарии в неотапливаемом помещении.
На данный момент ребенок находится специализированном доме ребенка, а его мать ограничили в родительских правах.
Отметим, что ранее схожий инцидент произошел в Бакалинском районе республики. Там женщина также вместо ухода за своим годовалым сыном предпочитала распивать алкоголь в компании своего сожителя, у которого была диагностирована опасная форма туберкулеза. Тогда же сообщалось, что в их жилище царит антисанитария, а ребенка кормят некачественными продуктами.