В Башкирии из воды вытащили затонувший автомобиль с человеком внутри

Напомним, несколькими месяцами ранее в Зианчуринском районе республики в результате аварии погибли трое женщин. Автомобиль под управлением нетрезвой женщины буквально затонул в Ямашлинском водохранилище. Примечательно, что сама автоледи в ДТП выжила.