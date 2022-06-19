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В Башкирии из воды вытащили затонувший автомобиль с человеком внутри

19 июня 08:10
Фото: 1MI
Автомбиль, в салоне которого находились двое человек затонул в озере в Учалинском районе республики, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии сотрудники экстренных служб извлекли из озера автомбиль с телом погибшего мужчины внутри. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Инцидент произошел минувшей ночью в Учалинском районе республики. Сообщается, что в салоне автомобиля находилось двое людей — водителю удалось выбраться, пассажиру 2000 года рождения — нет.

Напомним, несколькими месяцами ранее в Зианчуринском районе республики в результате аварии погибли трое женщин. Автомобиль под управлением нетрезвой женщины буквально затонул в Ямашлинском водохранилище. Примечательно, что сама автоледи в ДТП выжила.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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