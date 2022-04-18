Пьяная автоледи утопила трех пассажирок после съезда в Ямашлинское водохранилище

Пьяная автоледи утопила трех пассажирок после съезда в Ямашлинское водохранилище
Пьяная автоледи утопила трех пассажирок после съезда в Ямашлинское водохранилище
Сегодня, 16:02ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МВД по РБ
Трагедия произошла в результате ДТП, а именно съезда в Ямашлинское водохранилище, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии 18 апреля.

Жуткое ДТП по вине нетрезвой 47-летней автолюбительницы произошло сегодня, 18 апреля в Зианчуринском районе Башкирии. В отечественной “четырнадцатой” женщина, которая перед поездкой приняла на грудь, была не одна, а перевозила троих пассажирок. Все они съехали в водохранилище, однако выбраться смогла лишь виновница ДТП, по предварительным данным все ее пассажирки погибли.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии в настоящее время автомобиль вытаскивают на берег, а на месте происшествия работают правоохранители, которым еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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