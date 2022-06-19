Грант в размере 119 миллионов рублей получил Евразийский НОЦ В Уфе

Управляющей компании научно-образовательного центра Башкирии выделен был грант в размере 119 миллионов рублей. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.
Как сообщил Радий Хабиров, средства будут направлены на такие цели, как: повышение компетенций учёных, и преподавательского состава вузов, а также на развитие сетевых образовательных программ и стажировок.
Всего гранты получили 15 научно-образовательных центров по всей стране. Отмечается, что в зависимости от уровня достижений размер грантов может варьироваться от 55 млн до 119 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что реализация проекта Евразийского научно-образовательного центра оценивается в 18 миллиардов рублей. Также ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров показал, как будет выглядеть НОЦ.