Андрей Назаров показал подписчикам макет Евразийского НОЦ в Уфе за 18 млрд рублей

Андрей Назаров показал подписчикам макет Евразийского НОЦ в Уфе за 18 млрд рублей
Андрей Назаров показал подписчикам макет Евразийского НОЦ в Уфе за 18 млрд рублей
1 июня, 16:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео из телеграм-канала Андрея Назарова
О том кто и в каких долях будет финансировать Евразийский научно-образовательный центр премьер-министр Башкирии рассказал у себя в соцсетях 1 июня.

Андрей Назаров в своем телеграм-канале рассказал не только о том насколько республике важен Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, который в скором времени должен появиться на склоне реки Белой, вместе со студенческим кампусом международного уровня.

Видео:https://t.me/agnazarov

Премьер-министр Башкирии в своем канале написал, что в республике проект оценивают в 18 миллиардов рублей, 10 из которых должны составить деньги из федерального бюджета. Остальные 8 миллиардов расходов между собой поделит бюджет Башкирии и крупные корпорации. Также в своем канале Назаров анонсировал и презентацию НОЦ, которая состоится в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

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