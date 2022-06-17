mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе женщина застряла на склоне у памятника Салавату Юлаеву

17 июня 09:55
Фото: bfmufa.ru
Самостоятельно забраться наверх женщина не смогла, потребовалась помощь спасателей, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

В Уфе 50-летняя женщина застряла на крутом склоне у памятника Салавату Юлаеву. Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, местная жительная во время прогулки у памятника уронила телефон и решила самостоятельно за ним спуститься. Однако в конечном счете женщина не смогла найти гаджет, а также подняться обратно. Кроме того, дальше вниз спустится ей не позволил обрыв.

Так, крики застрявшей уфимки услышали прохожие дети и позвали взрослых, которые уже и вызвали спасателей. Вызволяли женщину при помощи альпинистского снаряжения, также обнаружить спасатели смогли и мобильный телефон. Медицинская помощь 50-летней уфимке не понадобилась.

#Новости#Элина Сайфранова#Город#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48