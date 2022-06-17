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В Башкирии 5-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил

17 июня 06:49
Фото: 1MI
Счастливчик получил травмы, но к счастью остался жив, сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии 17 июня.

Трагедия едва не случилась в башкирском городе Туймазы вчера, 16 июня. Из окна пятого этажа дома по улице имени Мичурина выпал пятилетний мальчик. К великому счастью ребенок выжил, хотя в подобных ситуациях трагичный исход также бывает нередко.

Однако на этот раз происшествие обошлось без настоящей трагедии — ребенок получил травмы. Их тяжесть в Госкомитете по ЧС не уточнили, как и тот факт потребовалась ли малышу госпитализация. Однако в Госкомитете напомнили о том какой риск представляет окно без спецзамков для любознательных детей и настоятельно рекомендовали родителям непосед ни на минуту не оставлять их без присмотра.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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