Тело пропавшего без вести бизнесмена из Башкирии нашли в реке спустя семь месяцев

Жители деревни 2-е Идельбаево обнаружили в реке тело 59-летнего мужчины. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Сообщается, что тело мужчины было обнаружено в реке Юрюзань близ деревни 2-е Идельбаево в Салаватском районе республики. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Личность погибшего установлена. Утопленником оказался житель деревни Махмутово, который ранее занимался бизнесом, связанным с разведением крупного рогатого скота и производством молочных продуктов. Мужчина также возглавлял фермерское хозяйство.
По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мужчин не обнаружено. Отмечается, что его исчезновение случилось в ноябре 2021 года.
Напомним, ранее сообщалось о женщине, утонувшей в озере Теплом. Сообщается, что женщина, будучи в состоянии опьянения, проигнорировала просьбы своих товарищей не спускаться в воду.