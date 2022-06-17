mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тело пропавшего без вести бизнесмена из Башкирии нашли в реке спустя семь месяцев

17 июня 06:24
Фото: Ольга Лузина / 1MI
Труп 59-летнего мужчины местные жители обнаружили в реке Юрюзань 16 июня, сообшает ИА Башиноформ

Жители деревни 2-е Идельбаево обнаружили в реке тело 59-летнего мужчины. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Сообщается, что тело мужчины было обнаружено в реке Юрюзань близ деревни 2-е Идельбаево в Салаватском районе республики. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Личность погибшего установлена. Утопленником оказался житель деревни Махмутово, который ранее занимался бизнесом, связанным с разведением крупного рогатого скота и производством молочных продуктов. Мужчина также возглавлял фермерское хозяйство.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мужчин не обнаружено. Отмечается, что его исчезновение случилось в ноябре 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось о женщине, утонувшей в озере Теплом. Сообщается, что женщина, будучи в состоянии опьянения, проигнорировала просьбы своих товарищей не спускаться в воду.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48