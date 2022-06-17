Татьяна Минеева: Ряд инициатив бизнеса требует скорейшего внедрения

Она заявила о том, что сейчас время непростое и одного желания стать бизнесменом мало. Однако при этом предпринимательство видит возможности для своего развития. Санкционную политику против РФ можно назвать экономической войной. Отмечается, что на сегодня введено уже более 11 тысяч антироссийских санкций. В связи с этим главной бизнес-повесткой стало импортозамещение, в направлении которого активно ведется работа. Об этом информирует spb.mk.ru.