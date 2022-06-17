Радий Хабиров ввел в Башкирии карантин из-за бешенства животных

Из-за карантина в сельском дворе ставшем очагом опасного заболевания нельзя заниматься лечением больных животных, куда-либо транспортировать их со двора, а также снимать шкуры с их туш. Мало того, на территорию временно опасного хозяйства в период карантина не войдет никто, исключение лишь для сотрудников ветеринарной службы.