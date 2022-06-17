Прокуратура привлекла к ответственности мэра Кумертау за нарушения с госзакупками

В декабре прошлого года Кумертауской администрации понадобились две машины, причем с оказанием услуг водителя. А для того, чтобы их предоставила нужная организация в требованиях закупки были указаны требования, которые могла соблюдать лишь та самая компания ООО «Тепловые сети», с которой муниципалитет уже имел дело. Причем контракт с ООО был заключен с рядом нарушений, авто которое сдавали в аренду не имело прав собственности, а водитель не был трудоустроен в штат. За это администрацию города признали виновной в административном правонарушении и наказали штрафом в 50 тысяч.