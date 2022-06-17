Минеева: Деловой климат для новых проектов начал улучшаться

Она считает, что такую тенденцию можно объяснить высвобождением ниш после того, как ушли иностранные предприятия. Несмотря на гранты в 100 миллионов рублей, а также условия аренды земли за один рубль, офсетные контракты, инвесторы считают, что государство должно сказать, куда они должны вложить средства и какой там будет спрос.