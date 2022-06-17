Минеева: Бизнесу необходимо заниматься правовой грамотностью и цифровым развитием

Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей заявила, что взаимодействует с омбудсменами из регионов, которые говорят о получении помощи. При этом она отметила, что сомневается в возможности региональных бюджетов предоставлять гранты по сто миллионов рублей даже самым передовым субъектам бизнеса, но любой российский регион может изучить столичный опыт и сделать арендную плату за землю в размере 1 рубля для компаний, которые инвестируют в развитие или перепрофилирование производства. Также им можно предоставлять налоговые льготы.