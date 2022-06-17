Минеева: Бизнесу необходимо заниматься правовой грамотностью и цифровым развитием

Основная цель документа — организация информационного сотрудничества, направленного на поддержку московского бизнеса, проведение анализа системных проблем, которые связаны с коррупцией, рейдерством, административным давлением и уголовным преследованием представителей предпринимательского сегмента.
По словам московского бизнес-омбудсмена, правительство поддерживает такую трансформацию предпринимательства. Она отметила, что беспрецедентную поддержку получают компании, работающие в области информационных технологий. Среди мер поддержки -специальные льготы для сотрудников ИТ-предприятий, льготное налогообложение. Поддержка других сфер экономики зависит от активности бизнеса. То есть правительство поддерживает не само предпринимательство, а его инициативность в цифровизации и модернизации предприятий. Если бизнес готов инвестировать, то ему будет оказана поддержка. В Москве форм государственной поддержки предпринимательства порядка пятидесяти. Их необходимо изучить, сообщает vostokmedia.com.
Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей заявила, что взаимодействует с омбудсменами из регионов, которые говорят о получении помощи. При этом она отметила, что сомневается в возможности региональных бюджетов предоставлять гранты по сто миллионов рублей даже самым передовым субъектам бизнеса, но любой российский регион может изучить столичный опыт и сделать арендную плату за землю в размере 1 рубля для компаний, которые инвестируют в развитие или перепрофилирование производства. Также им можно предоставлять налоговые льготы.
Минеева добавила, что в регионах и в Москве есть большая проблема — административное давление на предпринимательство. Поэтому, может быть, не стоит в регионах предоставлять большие гранты, а целесообразнее сделать так, чтобы бизнесу ничто не мешало развиваться. При это она отметила, что, несмотря на введенный запрет на проверки, опрос представителей бизнеса показал, что они проводятся, но во многих случаях это является результатом корпоративных споров.
«В целом же адресная поддержка бизнеса существует, в том числе на трансфер технологий в Россию», — сказала она.
Под трансфером бизнес-омбудсмен Москвы подразумевает получение навыков, новых знаний, методов изготовления, создание современных технологий и их передачу широкому кругу потребителей.
Минеева подчеркнула, что задача уполномоченного по защите прав предпринимателей — посредничество между властью и предпринимательством. Бизнес-омбудсмен должен находить новых инициативных предпринимателей. привлекать их к диалогу, чтобы они вошли в тренды: трансфер технологий, в цифровизацию, в технологические кластеры и отраслевые сообщества. Результатом новаций является оптимизация затрат, поэтому если государство видит перспективу оптимизации, то оно готово поддержать предприятие, в том числе путем использования механизма офсетных контрактов.