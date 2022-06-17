«Люди кайфуют»: в сеть попали ночные купания на необорудованном озере Кашкадан в Уфе

Так, видео, снятое в ночь на 17 июня, было опубликовано в популярных сообществах в соцсетях. Молодые люди купаются в еще не оборудованном для этого озере и ныряют туда в темноте, не имея представления о том, что же находится на дне. На фоне взрослая женщина переживает за купальщиков, но им ее чаяний не понять. Один из молодых людей в плавках на камеру сообщает о том, что вода в озере теплая.