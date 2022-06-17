Генподрядчик отреагировал на невыплату зарплаты вахтовику-строителю госпиталя в Сибае

О непорядочности людей, которые пригласили работников на стройплощадку, Mkset сообщил житель Уфимского района Рифат Фаткуллин. По его словам, взаимоотношения между ним и субподрядчиками не были официально оформлены, существовали лишь устные договоренности. Доказательством того, что он действительно работал на кровле, служат видеозаписи, сделанные на объекте. Фаткуллин сообщил, что ему и еще нескольким рабочим обещали выдать расчет «потом», но этого так и не произошло.