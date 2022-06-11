Счастье работать дома: вахтовику из Башкирии не оплатили работы в ковид-госпитале

Генеральным подрядчиком по строительству инфекционного госпиталя в Зауралье выступил завод модульных конструкций «Башеврокуб». Он, в свою очередь, нанял субподрядные организации. Последние не успевали завершить работы на объекте к дню, на который было назначено официальное открытие. Помощников искали среди знакомых рабочих. Позвонили знакомому Рифата, тот предложил ему «пошабашить».
«Сам я работаю по вахтам. Почему бы не подзаработать, пока я дома, вместо того чтобы лежать на диване», — рассказал он.
С собой он взял и сына. Работали на кровле — закрывали металлом парапеты. Приехали 18 марта. Закончили — только 30 марта, уже после того, как республиканские власти торжественно перерезали ленточку. Все из-за того, что металл поступал с опозданием, объяснил подрядчик.
Рабочие приезжали на условиях еженедельного расчета. Но с оплатой возникла проблема.
«Нас только торопили, говорили, давайте работайте, деньги будут», — рассказал Рифат.
В последние дни работы он начал вести видеодневник — снимал на телефон свои диалоги с прорабом на стройплощадке, вид из окна съемной квартиры на улице Булякова (госпиталь — через дорогу), свою работу на кровле здания. Когда все строительные объемы были выполнены, наемных работников попросили из съемной квартиры съехать. Денег так и не дали, обещая, что они будут, как только подрядчик — «Башеврокуб» — их выплатит. А после просто перестали отвечать на звонки и сообщения.
«Нам сказали — решайте вопросы с тем, кто вас пригласил. Нас пригласил Рамиль Дикафович. Но он был на объекте только один день, а потом уехал на свадьбу дочери и больше не появлялся. Сначала изредка отвечал на сообщения, обещал деньги, а потом перестал на них реагировать», — рассказал кровельщик.
Компании, с представителями которых он контактировал, — «Инвестстройснаб» и «Спецавтоцентр» — нефтекамские. Никаких договоров с работниками они не заключали.
«Я сам удивился, что мне не дали расписаться в журнале по производственной безопасности, допустили к работам на крыше. Но там кто только ни ходил… Все договоренности были устными. В первый раз не оформил документы — никогда так не делал. Но знакомый сказал, что так же работал в Челябинске, и там с ними рассчитались. Думал, что раз строится большой инфекционный центр, то все серьезно. И вот, похоже, „кинули“», — говорит Рифат.
За все время работы он с сыном и знакомый не получили ни копейки обещанной оплаты. По его данным, в такой же ситуации оказались и другие работники, также не трудоустроенные официально. Один из них обратился в гострудинспекцию. Сам Рифат — в прокуратуру, но там ответили, что обращение должен рассматривать Роструд. Туда он заявление пока не подал.
Несмотря на то, что отношения между субподрядчиками и работниками не были официально оформлены, присутствие рабочих на кровле подтверждают видеозаписи. Согласно контракту, заключенному на проектирование и строительство клинического центра в Сибае, «Башеврокуб» мог привлекать к работам соисполнителей, но при этом был обязан обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности. Получается, что эти требования были проигнорированы, и на объект попали посторонние лица? Так или иначе поводы для проверки имеются.
Mkset попросил прокомментировать ситуацию самого Рамиля Дикафовича, который вел с работниками переговоры о зарплате. Он сообщил, что не знает Рифата и вообще о ситуации. Зато он назвал свою фамилию и подтвердил, что ранее руководил компанией ООО ТД «Нефтекамскстрой». Согласно данным системы СПАРК, с апреля 2020 года ее учредителем и директором выступает Ратмир Амиров. Ранее уставный капитал общества принадлежал Динару Фаезову, а до него — Рафилу Мавлиеву. В компании в среднем работает 35 человек, в 2021 году она получила 137,2 млн рублей выручки.
Строительство госпиталя курировал лично премьер-министр республики Андрей Назаров. Mkset обратился за комментарием в правительство региона, в курсе ли там сложившейся ситуации и оказывают ли содействие в ее разрешении. Оперативно ответить нам не смогли, редакция направила официальный запрос.