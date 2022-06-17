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Экс-начальника управления образования Сибая приговорили к 9 годам тюрьмы за взятки

17 июня 08:27
Фото: 1MI
О суровом приговоре суда который вынесли уже экс-чиновнику от образования сообщили в пресс-службе прокуратуры 17 июня.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали о том какой приговор вынес сибайский горсуд уже бывшему главе управления образования муниципалитета. Суд признал его виновным в получении взятки, причем в особо крупном размере за то, что тот «помогал» организациям за незаконное вознаграждение побеждать в аукционах на ремонт в учреждениях образования.

Суд установил, что за свои услуги бывший чиновник оплату принимал не только деньгами, но и стройматериалами. За его услуги он просил 3% от суммы контракта. Суд установил, что летом 2020 года «благодаря» криминальным услугам героя повествования ООО «Регион Минерал Инвест» победило в аукционе на ремонт двух учреждений образования стоимостью более 36 миллионов рублей.

Мало того, пресс-служба прокуратуры сообщает и о том, что бывший глава отдела образования способствовал в приемке выполненных работ стоимостью около двух миллионов по договорам, заключенным между почти двадцатью образовательными учреждениями и неким ООО «Бастион». в качестве оплаты компания «помогла» взяточнику на участке его матери. Там они внедрили систему видеонаблюдения и вели некие работы по электроснабжению.

Между тем сообщили о взяточнике в компетентные органы сами коммерсанты, чиновник же своей вины в отличии от суда не признал. суд приговорил предприимчивого гражданина к 9 годам заключения в колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 2,3 миллиона рублей и запретил работать чиновником 5 лет. Однако стоит отметить и тот факт, что бывший глава управления образования еще может обжаловать столь суровый приговор, ведь в законную силу он еще не вступил.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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