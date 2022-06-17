Экс-начальника управления образования Сибая приговорили к 9 годам тюрьмы за взятки

Между тем сообщили о взяточнике в компетентные органы сами коммерсанты, чиновник же своей вины в отличии от суда не признал. суд приговорил предприимчивого гражданина к 9 годам заключения в колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 2,3 миллиона рублей и запретил работать чиновником 5 лет. Однако стоит отметить и тот факт, что бывший глава управления образования еще может обжаловать столь суровый приговор, ведь в законную силу он еще не вступил.