Экс-начальника управления образования Сибая приговорили к 9 годам тюрьмы за взятки

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали о том какой приговор вынес сибайский горсуд уже бывшему главе управления образования муниципалитета. Суд признал его виновным в получении взятки, причем в особо крупном размере за то, что тот «помогал» организациям за незаконное вознаграждение побеждать в аукционах на ремонт в учреждениях образования.
Суд установил, что за свои услуги бывший чиновник оплату принимал не только деньгами, но и стройматериалами. За его услуги он просил 3% от суммы контракта. Суд установил, что летом 2020 года «благодаря» криминальным услугам героя повествования ООО «Регион Минерал Инвест» победило в аукционе на ремонт двух учреждений образования стоимостью более 36 миллионов рублей.
Мало того, пресс-служба прокуратуры сообщает и о том, что бывший глава отдела образования способствовал в приемке выполненных работ стоимостью около двух миллионов по договорам, заключенным между почти двадцатью образовательными учреждениями и неким ООО «Бастион». в качестве оплаты компания «помогла» взяточнику на участке его матери. Там они внедрили систему видеонаблюдения и вели некие работы по электроснабжению.
Между тем сообщили о взяточнике в компетентные органы сами коммерсанты, чиновник же своей вины в отличии от суда не признал. суд приговорил предприимчивого гражданина к 9 годам заключения в колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 2,3 миллиона рублей и запретил работать чиновником 5 лет. Однако стоит отметить и тот факт, что бывший глава управления образования еще может обжаловать столь суровый приговор, ведь в законную силу он еще не вступил.