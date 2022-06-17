Андрей Иванюта останется главой Белорецкого района Башкирии еще на два года

Нынешнему главе Белорецкого района Башкирии Андрею Иванюте продлили полномочия. Депутаты Белорецкого районного совета отдали свои голоса за кандидатуру Иванюты, а это означает, что еще на два года он останется в кресле главы района, именно на такой срок заключен контракт.