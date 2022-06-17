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Андрей Иванюта останется главой Белорецкого района Башкирии еще на два года

17 июня 10:54
Фото: соцсети Андрея Иванюты
Такое решение приняли депутаты районного совета, о чем сам Иванюта сообщил на своей странице в социальной сети 17 июня.

Нынешнему главе Белорецкого района Башкирии Андрею Иванюте продлили полномочия. Депутаты Белорецкого районного совета отдали свои голоса за кандидатуру Иванюты, а это означает, что еще на два года он останется в кресле главы района, именно на такой срок заключен контракт.

— Работаем дальше — написал Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети и поблагодарил белоречан за поддержку и активность, за желание вместе развивать район. Достались благодарности от главы также депутатам и коллегам — за работу в единой слаженной команде.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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