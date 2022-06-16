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В Уфе водитель пассажирского автобуса работал с поддельными правами

16 июня 11:28
Фото: ГИБДД по РБ
Водителя автобуса маршрута № 167 поймали с поддельными правами, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Водителем автобусного маршрута № 167 «Уфимский ДОК — Цветы Башкирии» оказался 38-летний мужчина с поддельным водительским удостоверением.

Как уточняет пресс-служба ГИБДД Башкирии, сотрудники ДПС оставили автобус «LOTOS» сегодня утром на проспекте Октября. Тогда же водитель транспорта предоставил сотрудникам иностранное национальное удостоверение, которое в конечном итоге оказалось недействительным.

Так, 38-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, а документ — изъят и направлен на экспертизу. Позже было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Кроме того, за нарушение ПДД, из-за которого сотрудники ДПС изначально и остановили автобус, был составлен протокол. Нарушителю может грозить может штраф до 15 тысяч рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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