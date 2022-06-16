Стобалльникам ЕГЭ в Башкирии выплатят 150 тысяч рублей за очное обучение в вузах Уфы

В нынешнем году в Башкирии продолжат осуществлять единовременные выплаты для выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. Сумма выплаты останется неизменной и как и в прошлом году составит 150 тысяч рублей. Получат ее только те стобалльники, которые выберут для себя поступление в один из вузов-участников Евразийского НОЦ, причем на очную форму обучения. Напомним, вузами-участниками Евразийского НОЦ являются БашГУ, УГАТУ (оба этих вуза в скором времени должны объединиться в УУНТ — Уфимский университет науки и техники), БГАУ, БГМУ и УГНТУ.